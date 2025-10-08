TP Visionは、Philipsオーディオ100周年を記念した「Century」シリーズの第2弾モデルとして、有線ヘッドホン『Philips SHP9500CY』を2025年10月10日に発売する。市場想定価格は13,200円（税込）で、カラーはブラック×ブラウンの1色展開だ。

◼︎70年代スタイルをモチーフにした“FREDDIE”モデル

『SHP9500CY』は、70年代のレトロスタイルをモチーフにしたデザインを採用。ブラックとチョコレートブラウンを基調とし、シリーズ内では“FREDDIE”の愛称で呼ばれるモデルだ。

オープンバック（開放型）の利点を活かし、ボーカルと楽器の輪郭はくっきり、音場は包み込むように広い。50mm径ネオジムドライバーは15度の角度で搭載され、耳の向きに沿って自然な再生を実現。その効果で全帯域が理想的に整い、高域はきらめき、低域は量感を保ちながらタイト、中域は鮮明で自然だ。ナチュラルでクリア、かつ高解像な鳴りを体験できる。

◼︎長時間のリスニングにも快適な装着感

装着性にもこだわり、通気性の高いイヤークッションと、ソフトなヘッドバンドクッションを組み合わせることで、長時間でも快適に使用できる設計となっている。フレームには高耐久のスチールを用い、ぐらつきの少ない安定した装着感を実現している。

ケーブルは着脱式の3.5mmジャックを採用し、3mのオーディオケーブルと6.35mm変換アダプターを同梱。用途や好みに応じてケーブル交換が可能だ。

◼︎製品仕様

・製品名：Philips SHP9500CY・カラー：ブラック／ブラウン・価格：13,200円（税込／市場想定価格）・発売日：2025年10月10日・構造：開放型・ドライバー：50mmダイナミックドライバー（ネオジム）、インピーダンス32Ω、感度101dB（@1kHz）・再生周波数帯域：12～35,000Hz・最大入力：20mW・接続：3.5mm着脱式ケーブル（3m）・サイズ：約幅19.0×高さ21.0×奥行10.3cm・重量：約296g・付属品：3mケーブル、6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド・保証期間：1年間

（文＝リアルサウンドテック編集部）