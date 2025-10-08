Hey! Say! JUMP¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ÇÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¦ºîÉÊ¤Ë
¡¡Hey! Say! JUMP¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¡Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤ò11·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Hey! Say! JUMP¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Øencore¡Ù¤ÏÁ´¶ÊÉ¬Ä°¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÈÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Ë¡Ë
¡¡Á°ºî¡ØH⁺¡Ù¤«¤éÌó1Ç¯¤Ö¤ê¡¢12ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP ¤¬³Ú¶Ê°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òË¤«¤ËÁÕ¤Ç¡¢ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÈS say¡É¤Î¡ÈS¡É¤Ï¡¢Á°ºî¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥°¥ëー¥×¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ½¤·¡¢Èà¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ê»î¤ß¡Ë¡É¤ÎÏ¢Â³¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ï¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¾å¼Á¤Ê³Ú¶Ê¤ä¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¼ýÏ¿¡£¥êー¥É¶Ê¤È¤Ê¤ëÀ¸Ì¿ÎÏ´¶¤¸¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖSymphony¡×¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ïーÁ´³«¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥á¥í¥ê¡×¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Öencore¡×¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥½¥ó¥°¡ÖGHOST¡×¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖGHOST¡×¤ÏËÜÆü10·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£ËÜÆü21»þ¤Ë¤ÏMV¤â¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë