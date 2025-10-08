¡ÖÍî¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¡×58ºÐ¥Ô¥¨¡¼¥ëÂíàÎ®¤·ÂÇ¤ÁáÁðÌîµå»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤¹¤¬¸µÌîµå¾¯Ç¯¡×¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼´°àú¤¹¤®¡×¡Ö¤ªÊ¢¤Ï¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¡×¡Ö¤Þ¤¡¤¨¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ãÍî¹ç¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¡×
¡¡58ºÐ¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬ÁðÌîµå¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬àÍî¹çÇîËþ¤µ¤ó¤ò×Ç×Êá¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTOKYOÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï ¥Ô¥¨¡¼¥ë³Ø±à vs ¥µ¥ó¥¥ó¥°2²óÀï¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¹¥¥×¥ì¡¼Ï¢È¯¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥é¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÂçÇ®Àï¡£¥ª¥¤¥é¤Ï2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£¤¤¤¤¥é¥¤¥ÈÁ°¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È»î¹ç·Ð²á¤òÊó¹ð¡£¥í¥Ã¥Æ¤äÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿¸½Ìò»þÂå¤ÎÍî¹ç¤µ¤ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÁÇ¼ê¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ê¡¢ÂÎ´´¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¤ÎàÎ®¤·ÂÇ¤Áá¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âí¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢ÀÅ²¬ÅìÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¡Ö²ñ¾ì¤¬¹Ã»Ò±à¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ÎÌîµå¹¥¤¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ´´¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÎÉ¤¤Î®¤·ÂÇ¤Á¤Ç¤¹!¤µ¤¹¤¬Ìîµå¾¯Ç¯!¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ãÍî¹ç¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¾å¼ê¤¤¿Í¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¾Ð!¡×¡ÖÍî¹ç¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤È¤¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¡×¡Ö¤ªÊ¢¤Ï¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¡×¡Ö¤Þ¤¡¤¨¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Î»¿¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£