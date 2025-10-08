左肘関節のクリーニング術を受けたソフトバンクの前田悠伍投手（20）が福岡県筑後市のリハビリ組に合流している。8日は練習は休みだったが、自主トレーニングを行い、下半身の動きを確認。手術に至った経緯などを語り「今のうちに（体などを）パーフェクトにしたい」と来季へ向けて意気込んだ。

「タイミング的に今しかないと決断した。それなら12、1月にしっかり練習できるし。どっちみち、いつかはやらないといけなかった」。前田悠は強調した。

左肘の違和感は大阪桐蔭高1年からずっとあった。「それがあるのが当たり前だった。痛くないような投げ方でやってきた」と明かす。

2年目の今季は、7月13日の楽天戦（楽天モバイル）で6回無失点に抑えてプロ初勝利。今季は3試合に登板し、1勝1敗、防御率3・97。ただ、8月23日のロッテ戦（ZOZOマリン）以降は「横振りの癖が出ていたし、最後の登板くらいは痛みがあった」と振り返る。

9月、メディカルチェックで手術を勧められ、中旬に決断。同26日に佐賀市の病院で手術を受けた。競技復帰まで3〜4カ月の見込みとなっている。

入院中、上茶谷が見舞いに訪れ、脱力トレーニングの本などを差し入れてくれた。前田悠は本熟読し、ノートに自分の考えなどを記した。また自分の動画も見直すことも忘れなかった。

6日に抜糸し、翌日から汗をかける動きができるようになり、下半身の動作の確認をするなど積極的に行う。まだ投げることはできないが「腕振らないシャドーピッチングをしたけど、（下半身の動きが）めちゃくちゃ良くなっていた」と手応えを口にする。

今は下半身を動かすことしかできないが、10月下旬から球を持てるようになる予定だという。「今のうちにパーフェクトにして、すんなりといけるように。投げられるようになったら楽しみ」。20歳左腕は、はっきりと来季を見据えている。（浜口妙華）