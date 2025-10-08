­à´ª°ã¤¤¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷fallin.love.barbie¤è¤ê)

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡×¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿­à´ª°ã¤¤¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ(º£Ä«)¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡Ö¡ØÆ§¤ó¤À¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÉ×¤ò¸Æ¤ó¤À¤é¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢°ìÉô¥â¥¶¥¤¥¯²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿Â­¤ò¾å¤²¤Æ¾²¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¡¢Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö»£¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö¼è¤Ã¤Æ¡×¤Û¤·¤¤¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡Ö#ÆüËÜ¸ì¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°é»ù¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö±¿¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤±¤ë¡×¡Ö¾Ð¤¤¤Î¤ï¤«¤ëÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¡Ö±¿¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹Ã¶Æá¤µ¤Þ¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤óÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¿¡£¡¡¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï2021Ç¯¤Ë6ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¡£24Ç¯¤Ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£