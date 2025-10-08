¡ÖÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×àÅÅ·âÈ¯É½á¸µÊõÄÍ½÷Í¥¤¬¿·Ïº¤È¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¹¬¤»Êó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤Î¤¹¤Ã¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×
¡Ö¤¹¡¢¤¹¡¢¤¹¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë.....¡×2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÌ¼Ìò½÷Í¥¤¬ÆÍÇ¡·ëº§¤òÈ¯É½¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ä½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¾Ï¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿°á¤Ò¤Ê¤Î(33)¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¿¿°á¤¬¡¢¿·Ïº¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Ïº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤È¿ÍÀ¸¤òÊâ¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¾¯¤·Á°¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·ëº§Êó¹ð¡£¡Ö½½Âå¤Îº¢¤«¤é·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢ Âô»³¤Î¤´±ï¤È±þ±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£¤Î»ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤â¤Î¤¹¤Ã¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤£¤£¡×¡Ö¤Þ¤Û¤Ã¤Û¡¼ ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¤Í¡×¡Ö¿¿°á¤µ¤ó¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¡¢¤¹¡¢¤¹¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë.....¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿°á¤Ï2009Ç¯¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë95´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·À±ÁÈ¤Ë½êÂ°¡£16Ç¯¤ÎÂàÃÄ¸å¤Ï½÷Í¥¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼·ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£