（株）ビッグヴァン（横浜市）は１０月１日、東京地裁より破産開始決定を受けた。

破産管財人には俣野紘平弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、千代田区大手町１−１−２）が選任された。

負債総額は約２２億円。



自社ブランド「ＱＡＳ（クオス）」シリーズを展開していたマンションデベロッパー。横浜市内を中心に神奈川県内や東京都内で１７０棟以上の開発実績をあげ、ピーク時の２００６年３月期には売上高１３８億２７２９万円を計上していた。



しかし、リーマン・ショック以降、不動産市況の悪化により業績が急降下し、２０１０年３月期には売上高６３億２９５６万円、当期純損失１２億８９４９万円を計上して一気に債務超過へ転落した。その後、業績は徐々に改善しつつあったが、横浜市内で開発したマンションが高さ制限に抵触するなど法定違反も発生。業績悪化から信用不安が拡大した。資金繰りがひっ迫するなか、事業活動を縮小し、２０２０年５月には東京都内へ本社を移転していた。その後、休眠状態にあったが、債務整理を進めていた。こうしたなか、債権者から破産を申し立てられ、今回の措置となった。



※（株）ビッグヴァン（TSRコード:350491550、法人番号:8020001024286、横浜市中区尾上町６−８３、登記上：東京都大田区池上７−３１−２、設立１９８６（昭和６１）年１月）