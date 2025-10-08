初Vの臼井蘭世は“オール・キャロウェイ” ネクヒロでは『クロムツアー』が躍動【勝者のギア】
＜CR?ATION DREAM CUP 本戦◇7日◇ザ・セントナイン東京（千葉県）◇6084ヤード・パー72＞上がり3ホールでイーグル、バーディとスコアを3つ伸ばす猛チャージを見せ、マイナビネクストヒロインツアー2年目で「うれしい」初優勝を挙げた臼井蘭世。そんな臼井のキャディバッグを覗いてみると、中身はすべてキャロウェイのクラブだった。
【写真】仲間たちから祝福のウォーターシャワー！
ジュニア時代から同メーカーのクラブを使うことが多かった。「ウッドも飛んで曲がらない、アイアンもミスに強い」ことが、“オール・キャロウェイ”にしている理由。14本すべてに絶大な信頼を寄せている。 最近、セッティングで変更したのはドライバーのシャフト。「前に使っていたもののスリーブが壊れてしまって」と急遽、2週間ほど前にフジクラの『24ベンタスブルー』に変更。男子プロにも愛用者が多いモデルだが、「球が低く、強くなった」と、風が強かったこの日のラウンドでは、安定感アップにつながった。 この日、特に活躍してくれたのはパター。傾斜があり、スピードもあるグリーンで何度かピンチを迎えることもあったが、「きょう勝てたのはボギーを打たなかったから。シビアなパーパットが全部入ってくれた」と22年モデルのオデッセイ『トライホット5K トリプルワイド』で最長3.5メートルのパーパットが残ってもガッツパーを奪取。初優勝を手繰り寄せる大きな助けになった。 この大会で1打差2位タイに入った倉林夏と森本天もキャロウェイの愛用者。倉林は『クロムツアー』ボールを使用。「今年の開幕から使っています。打感が良くてしっかり距離も出てくれる。きょうもしっかり飛んでくれました」。森本は『クロムツアーX』を愛用中で、「パッティングでストロークの感触がすごく好きでずっと使っています。今回もそのおかげで、この結果になりました」と話した。ネクストヒロインツアーでは、キャロウェイのボールの使用率が高く、使用者の活躍も目立っている。 【臼井蘭世の優勝ギア】1W：キャロウェイ パラダイムAiスモーク トリプルダイヤモンドMAX（10.5° フジクラ24ベンタスブルー 5-S）3,5W：キャロウェイ パラダイムAiスモーク MAX D （15,18°フジクラ スピーダーNXブラック 50-S）21度UT：キャロウェイ APEX UW ※22年モデル（フジクラ スピーダーエボリューション5 569-S）5UT：キャロウェイ ローグST MAX（23°フジクラ スピーダーエボリューション5 569-S）5I〜PW：キャロウェイ Xフォージドスター（N.S.PRO 850GH-S）50,58°：キャロウェイ OPUS（N.S.PRO 850GH-S）PT：オデッセイ トライホット5K トリプルワイドBALL：キャロウェイ クロムツアーX
