＜中間速報＞高橋しずくら4人が首位 仲宗根澄香1差追走、青木香奈子はイーブンでプレー中
＜SkyレディスABC杯 2日目◇8日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、高橋しずく、東浩子、武尾咲希、高木萌衣がトータル5アンダー・首位に並んでいる。
【LIVE】きょうの青木香奈子さんはパンツスタイル
1打差5位タイにSky所属の仲宗根澄香、高野あかり、ルーキーの小俣柚葉。2打差8位タイにはルーキーの福田萌維、アマチュアの後藤あい、荒木七海ら6人が続いている。レギュラーツアー通算4勝の神谷そらを姉に持つももは、トータル2アンダー・14位タイ。注目ルーキーの青木香奈子はトータルイーブンパー・26位タイで後半をプレーしている。2戦連続優勝がかかる平塚新夢はトータル3オーバー・53位タイ。堀奈津佳はトータル6オーバー・82位タイにつけている。今大会の賞金総額は4000万円。優勝者には720万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
