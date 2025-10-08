阿部寛、髪の毛はセルフカット「自分で切る方がうまい！」 理由は“つながり”
俳優の阿部寛、藤原大祐、夏川結衣が8日、都内で行われた映画『俺ではない炎上』の“大炎上”御礼イベントに登壇。阿部は、自分で髪の毛を切っていることを明かした。
【写真】謝罪の手紙を読み上げる藤原大祐
譲れないこだわりを聞かれた阿部は「髪の毛は、自分で切る方がうまい！」と胸を張った。「刈り上げは難しいですが、俳優だからつながりってあるじゃん。あんまりきっちり切れないんです。床屋に行って失敗して『つながってません』って言われるのを防ぐために、バラバラに切ることにしたんです」と経緯を説明した。
藤原や夏川が驚く中、阿部は「つながりを考えながらうまく切れるんですよ」と堂々とコメント。「女の人は無理ですが、男の人はやってみたらいかがでしょうか」と提案した。藤原が「これから自分で切ってみようかな。やってみようと思います！」と前のめりな姿勢を見せると、阿部は「できるよ！」とエールを送っていた。
本作は、第36回山本周五郎賞の候補にもなった浅倉秋成氏による同名小説（双葉文庫）が原作。大手ハウスメーカーの営業部長・山縣泰介（阿部）がある日突然、SNS上で“殺人事件の犯人”として個人情報を晒され、炎上の渦に巻き込まれていく。
藤原は最初に事件の投稿を拡散した大学生インフルエンサーでサクラ（芦田愛菜）と一緒に泰介を追う住吉初羽馬、夏川は泰介の妻・芙由子を演じる。
