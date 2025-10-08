バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が8日までに自身のインスタグラムを更新。メディアにも度々出演しているダウン症の姉「みっちゃん」とのやり取りを公開した。

「せっかくの『パリのプラチナファミリー』でしたが、お聞き苦しい所が多かったようで…」と書き出した高嶋。7日放送のテレビ朝日「プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見 ちさ子、パリへ行く！プラチナだらけの3時間SP」を試聴した姉からLINEメッセージが届いたと報告した。

「姉から注意の電話、叩き切ったらLINE」として紹介したメッセージには「ちぃちゃん（高嶋）の言葉付けが悪いよ気をつけ下さい。お願いしますよ。他の人達がテレビ見ているので本当に気をつけて下さい。未知子」（原文ママ）とつづられており、高嶋の番組での言動を指摘する内容が。「自分でも反省してます」「とにかく楽しすぎて、浮き足だってました」と反省した。

ファンからは「ちゃんと番組も見てて優しい」「面白かったですよ」「反省されてるちさ子さんもステキ」「流石！姉としての助言」「ほんと素敵な家族」「さすがお姉さんですね」などのコメントが寄せられた。