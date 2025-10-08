お笑い芸人のバカリズム（49）が7日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）で、子どもの前で極力やめていることについて語った。

2019年に元「でんぱ組.inc」夢眠ねむさんと結婚し、もうすぐ2歳になる男の子がいるバカリズム。子どもとの遊び方について聞かれると、「お絵かきもずっともう描かせてます」と告白。タレントの菊地亜美が「升野さん、絵がめっちゃうまい」と指摘すると、バカリズムは「うち奥さんのほうがうまいから。美大出てる。だからずっと結構絵を描いてます」と明かした。

これに菊地が「今まで思ったことがなかったのに、子どもが生まれてから絵が描ければなって」と嘆くと、タレントの横澤夏子も「ミッキーが全然描けない、難しい」と同意。しかしバカリズムが「あんまり（親が）描いちゃうと、完成というか正解を見せすぎちゃうとあきらめちゃう、自分がうまく描けないから」と説明すると、「分かるかも」「凄い！深い」との声が上がった。

初めの頃は、いろいろ描いてあげていたというバカリズム。「アンパンマンだとか何だとか、求められるものをめっちゃ描いてた」といい、「たまには描くけど、基本的には“あ、これ（子どもが）あんまり描かなくなるな”と思って」と打ち明け、「極力、よっぽどの時じゃないと描かないようにしよう」と決めていることを話していた。