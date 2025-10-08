１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出された楽天・西口は、復活の１年を日の丸を背負って締めくくる。今年９年目の右腕は、２０２２年に６１試合に登板して４勝３０ホールドと中継ぎ陣の一角として活躍。しかしその後右肘を痛めて２３年９月にトミー・ジョン手術を受け、２４年は育成契約となってリハビリに取り組んだ。今年のキャンプはスタートから１軍に入り、２月１８日に支配下選手へ移行して再スタートを切った。

最速１５６キロの直球にスライダーなどを交え、球団新記録となる開幕から２６試合連続無失点を達成した。シーズン中盤以降は勝ちパターンを担うなど、５２試合に登板し、３勝１敗１セーブ３１ホールド。５０回２／３を投げて７０奪三振、奪三振率１２・４３と抜群の成績に「出来すぎかなと思いますし、今年みたいな成績を残せるように来年も頑張りたい」と振り返った。手術明けということもあり、最長でも２連投と無理のない起用法でシーズン通して実力を発揮。「監督やコーチ、トレーナーがうまく管理をしていただいたおかげで１年間やれることができた」と感謝した。復活した姿を披露した２０２５年の最後は、初めて袖を通すジャパンのユニホームで力投する。