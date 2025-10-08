DISH//・北村匠海、素の顔のぞくレコーディング風景に反響「相変わらずコードぐるぐる可愛い」「あったかい歌」
俳優業の傍ら、ミュージシャンとしても活躍する北村匠海（27）が8日までに、自身がボーカル＆ギターを担当するダンスロックバンド・DISH//の公式インスタグラムに登場。今月1日に配信リリースされた同バンドの新曲「ごはん」のレコーディング中の動画が公開された。
【動画】「コードぐるぐる可愛い」レコーディングで熱唱する北村匠海
投稿された動画では、左手にコードを巻き付けながら一生懸命に右手を振り、スタジオで熱唱する北村の様子がとらえられている。
この投稿にファンからは「そのコードにならせて下さい。私やれますッ!!!!!」「温かくて優しい何気ない日常的の幸せを歌詞にできる匠海くんの才能、最高です！好きな曲また一つ増えました」「匠海くんの右手の表現と左手のコードグルグル大好き」「手元だけで匠海って分かる笑」「相変わらずコードぐるぐる可愛い」「レコーディング風景、いつもあげてくれるの嬉しい！毎度まず始めにコードくるくるを探してしまうけど」「匠海くん、あったかい歌、ありがとう」「本当にいい歌ありがとう」などの反響が寄せられている。
DISH//は、北村匠海(Vo／G)、矢部昌暉(Cho／G)、橘柊生(DJ／Key)、泉大智(Dr)で構成された4人組バンド。「猫〜THE FIRST TAKE ver.〜」およびオリジナル「猫」が全バージョン合算のSNS・ストリーミング含む累計再生回数が10億回を突破。2021年末には紅白歌合戦への初出場を果たした。近年は音楽フェスへ多数出演し、3年連続アリーナ公演で成功を収めた。4人は俳優業やソロプロジェクト、DJなど、個々でも活動を行っている。
