元モーニング娘。で女優・歌手の飯窪春菜（30）が7日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。複雑な家庭環境について吐露した。

この日のテーマは子連れで再婚した家族や事実婚によってできた家族「ステップファミリー」。飯窪のほか、女優の雛形あきこ、タレントのユージ、モデルの仁香、女優のすみれが出演した。

自身の家庭環境について聞かれた飯窪は「ずっと人に説明するときは“わが家は明るい複雑なんです”っていうふうに言っていて。母がバツ2なんですけれども、私と4歳下の妹を連れて再婚して、そこで9歳下の妹ができましたね。で、今は母はそことともまた離婚して別のパートナーがいるので、なんか父親みたいな人が3人いる感覚ですね」と話した。

ファーストサマーウイカが「自分の居場所がなくなったとか、血が繋がってないとかって思う瞬間っていうのはやっぱりあったんですか？」と聞くと、「私は小学3年生の時に母が再婚したんですけど、小学2年生の時に2人目の父と会って、その時はだから幼いから嫌っていう気持ちもなかったんです。ただ、1人目の父とお別れするときは凄く寂しかったのは覚えてます。そっちの印象のほうが強くて、2人目の父のこともすぐにパパって呼んで仲良くなりましたね」と飯窪。「私が20歳とかぐらいに母はまた2人目の父ともお別れして、そこから事実婚かなっていう方はいるんですけど、その人も最初、私は受け入れられなかったんですけど、長い年月かけて仲良くなって、今では向こうの家族、おばあちゃんとかとも一緒に海外旅行行くぐらいに仲良くなりました。その人はニックネームで呼んでます」とした。

さらに「両親の離婚に対してどうか思うっていうことはないんですけど、自分がいつか結婚するってなった時に、お相手の方が離婚されてない家族だった時に、父親みたいな人が3人いるっていうのはどうなんだろうっていう不安を勝手に持ってしまっているところはある」と告白。「今までお付き合いした方もシングルマザーの方が多かったりだとか、自然とそういう共通点があったりとかしましたね。祖父母も離婚しているので、うちは。だから私も同じ道を辿ってしまうんじゃないかみたいな不安はあります」とももらした。

現状ではその「父親みたいな」3人とは全員と仲がいいそうで「バージンロード3人と歩くのかなって。どうしたらいいんだろうって思ったりとか」と話した。