政治ジャーナリストの田崎史郎氏が８日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。高市自民党と公明党の連立合意を巡る会談が不調に終わったことについて言及した。

自民党の高市早苗新総裁と公明党の斉藤鉄夫代表が７日に会談したものの、連立合意には至らなかった。斉藤代表は会談後、靖国神社をはじめとする歴史認識の問題、過度な外国人排斥の問題については合意を得られたものの、政治と金の問題については両者の溝は埋まらなかったと説明。自公連立については異例の持ち越しとなった。

田崎氏は「もし小泉さんが総裁選で当選されたならば、すぐ連立合意ができたと思います。その文案を作ってたわけですから。それが高市さんになって急に硬くなったわけですね」と小泉進次觔氏が勝利したらすんなり合意していたと述べた。

その理由について「高市さんの保守的な姿勢ともうひとつは公明党のパイプがない、これが大きいですよね」と指摘した。

「きのう高市さんが会談が終わった後の会見で、“３つのうち２つは認識を共有したと、１つは残ってます”っていう言い方だったんで、うまくいくのかな？と思ったんですね」と率直な感想を口にした。「１つの点が政治と金の問題で、そこの発言をずーっと追っていくと、かなりハードル高いなと。状況が厳しくなったというのが僕の認識ですね」と私見を述べた。

ＭＣの恵俊彰が「３つの２つクリアであと１個だから何とかクリアと思いきや、この問題が結構、根深い？」と尋ねると、「そうです。そうです」とうなづいていた。