【水曜日の豚汁】夜泣き対応に夫婦でぐったり。優しい夜食で心も体も回復へ
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■水曜日の豚汁
■豚汁
材料（2人分）
冷凍根菜野菜ミックス……100g
豚バラ薄切り肉……50g
A水……300ml
A顆粒和風だし……小さじ2
みそ……大さじ2
サラダ油……小さじ1
万能ねぎ（小口切り）……適量
作り方
1. 鍋にサラダ油を入れて中火にかけ、豚バラ薄切り肉を炒める。
2. 肉の色が白く変わったら、凍ったままの根菜野菜ミックス、Aを加える。
3. 沸騰したら弱〜中火で3分ほど煮る。
4. 火を弱めてみそを溶き入れ、器に盛り、万能ねぎを散らす。
根菜を用意するときは、大きさを揃えて、小さめに切るのがポイント。こんにゃくは下ゆでをして臭みを抜きます。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』