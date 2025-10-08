B1北海道がU18所属の安藤煌太朗と西村優真をユース育成特別枠で選手登録…トップチームの活動に帯同

10月8日、B1東地区のレバンガ北海道は、レバンガ北海道U18に所属する安藤煌太朗と西村優真を、ユース育成特別枠で選手登録することを発表した。

ともに地元北海道出身で現在18歳の安藤と西村は、北海道U15からU18へ進み『BリーグU18エリートリーグ2023』や『BリーグU18チャンピオンシップ2023』で優勝を経験した。

安藤は182センチ84キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。2025年1月にLaLa arena TOKYO-BAY（ららアリーナ東京ベイ）で行われた『インフロニア BリーグU18オールスターゲーム』に選出され、『インフロニア BリーグU18インターナショナルカップ2025』のBリーグU18選抜チームのメンバーにも名を連ねた。

西村は、182センチ82キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2024年の『 BリーグU18オールスターゲーム』や『2024上海フューチャースターバスケットボールチャンピオンシップ』のBリーグ選抜チームに選出された。また、5月に行われたBリーグU18インターナショナルトレーニングキャンプ2025のメンバーにも選ばれ、オーストラリア遠征に参加した実績をもつ。

トップチームの活動参加に関しては、学業とU18の公式戦を優先としながら、ホームゲームを中心に帯同するという。

