テイクアンドギヴ・ニーズ<4331.T>が後場上げ幅を拡大している。この日午後、香港の大手旅行会社「ＥＧＬツアーズ」（東瀛遊旅行社）とインバウンド向けウェディング領域で業務提携したと発表しており、これが材料視されているようだ。



Ｔ＆Ｇニーズの年間約１万２０００件の施行件数で培ったゲストハウスウェディングのノウハウに、ＥＧＬツアーズのウェディング企画力や送客サポート体制を掛け合わせることで、香港の人々に向けて日本での上質なウェディング体験を提供する。東京（白金）、横浜、常滑、大阪、広島、高松の６会場を対象にスタートし、今後対象エリアを順次拡大する。



出所：MINKABU PRESS