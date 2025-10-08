Image: Amazon

掃除、くっそ楽になります。

ほんとそのくらい革命的なお掃除アイテムだと思うのです。そもそもケルヒャーってパワフルだし気持ちよくお掃除できるけど、デカくて取り回しが面倒くさいってイメージあるじゃないですか？

そんな掃除=面倒なイメージが180度変わるのがこの「バケツのケルヒャー」。

ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 Foldable 17,800円 Amazonで見る PR PR

通常2万超えな、便利そうだけどちょっと勇気がいる価格なのですが、Amazonのセールで1万7800円になってんの！ これは買い。楽したいなら間違いなく買い。

コンセント？水栓？ 要らないね！ ケルヒャーの弱点を克服

ケルヒャーの「使いにくさ」って、コンセントまで電源ケーブルを伸ばさないといけないところ、蛇口にホースを繋がないと使えないところだと思うのです。

でも、こちらはUSB-Cの充電式。さらにバケツ部分に水を貯めて使えるので、コンセントや水栓の無い場所にでもヒョイヒョイと持って行ってケルヒャーできちゃうわけ。

特にベランダなどの掃除には最適で、これ以上マッチしたお掃除アイテムを僕は知りません。

バカ売れするのも納得できます。

