Snow Manの佐久間大介とSUPER BEAVERの渋谷龍太のツーショットが、映画『ナイトフラワー』（内田英治監督／11月28日公開）公式Xで公開された。

【写真】佐久間大介とSUPER BEAVER渋谷龍太の取材オフショットなど①②

■「お二人とても仲良しで、明るく和やかな取材となりました」と添えられた取材オフショット

公開されたのは、同作で共演している佐久間と渋谷の取材オフショット。

佐久間は細いラメストライプが入った黒いワイドパンツに、グレーのゆるっとしたラメニットカーディガンをあわせ、渋谷に寄り添いピース。渋谷もサングラスをかけてピースを決めており、虎の柄シャツに黒レースインナーを重ね、3本線の入った太めのトラックパンツをあわせている。ふたりともゆるっとした黒のボトムスを穿いており、その姿はリンクコーデさながら。

写真には、「お二人とても仲良しで、明るく和やかな取材となりました。どんなお話が繰り広げられたか、続報をお楽しみに」というメッセージも。

「さっくんもぶーやんも顔小さい」「お二人とも美人さん」「雰囲気が似てる！」「仲の良さが伝わります」などといったファンの声が続々と到着。

なお、佐久間は7月18日放送の『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』（テレビ朝日系）にて渋谷と共演した際にも、「ぶーやんと写真撮れた」と自撮りツーショットを個人Xで公開していた。

『ナイトフラワー』は借金取りから逃げてきた永島夏希（北川景子）が、2人の子どもの夢を叶えるためにドラッグの売人になり、危険な世界へと足を踏み入れていく姿を描くヒューマン・サスペンス。

佐久間は、夏希のボディーガードを務める多摩恵（森田望智）の幼なじみで、彼女に密かに思いを寄せる池田海（かい）を演じる。渋谷は、麻薬密売の元締めであるサトウを演じる。

■ピースで寄り添う佐久間＆渋谷

■『Mステ』でアーティストとして共演した際のオフショット