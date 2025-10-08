中国人観光客がマレーシアで行方不明、スマホの位置は海の中―中国メディア

中国メディアの紅星新聞は8日、観光でマレーシアを訪れた中国人の男女2人が現地で行方不明になっていると報じた。

記事によると、2人は4日午後2時すぎにマンタナニ島にある宿泊施設にチェックインしており、当初の計画では翌5日午前にチェックアウトするはずだった。しかし、5日午後8時前、地元警察に宿泊施設の保安担当者から「チェックアウトの手続きがされておらず、行方が分からない」との通報があったという。

この件で取材を受けた男性の友人によると、男性はチェックイン前日に「4日はシュノーケリングやサップなどのアクティビティーに参加するかもしれない」と話していた。

友人はまた、男性の勤務先の宿舎に残されていたタブレットを通じて男性のスマートフォンとブルートゥースイヤホンの信号を追跡したところ、スマホの最後の信号が海の深い場所で確認されたことを説明。イヤホンは片方が市街地、もう片方が海上にあることが分かり、マレーシアの地元警察はこの情報に基づいてスマホの捜索を行ったもののまだ発見には至っていない。



現地は最近、雨が多く、海の状況も悪いため捜索は難航しているという。（翻訳・編集/野谷）