瀧本美織、クラシカルな着こなしで品よく肌見せ フレグランスで自然への感謝を実感「自然があるから私たちは生きている」
俳優の瀧本美織（33）が8日、都内で行われた『TASAKI HAUTE PARFUMERIE EVENT』に出席した。
【写真】美しい！ゴージャスなドレスで登場した瀧本美織
瀧本は、シャンパンゴールドのドレスをクラシカルに着こなし、ネックレス、イヤリング、リングといったTASAKIのジュエリーと、このたび発表された最新のフレグランス「99 ISLANDS」を身にまとい登場。首元にはTASAKI自慢のパールがきらめいた。
フレグランスについて「最初につけた段階から、優しい香りに包まれているんです。清涼感もあって、海の香を想起させるところが、自分も自然を大事にしている思いがあったので、つながるところがありました」と自身のマインドとの親近感を明かし、「自然があるから私たちは生きているので、改めて感謝しているんです」と笑顔で語った。
普段、フレグランスは「役によっても香りのイメージが違ったりするので、役をイメージしてつけていたり、ライブの前にシュッてつけてから行ったりします」と身近だとし、「プライベートでももちろん。ディナーとかでは強すぎないものだったりとか、TPOにあわせて」と明かした瀧本。「99 ISLANDS」については「母なる大地を感じていますので、海に行きたいですね。海の見える丘に行きたいです」と想像をふくらませていた。
日本発のラグジュアリージュエラーであるTASAKIは、10日より自社初のフレグランスコレクション「TASAKI HAUTE PARFUMERIE（TASAKIオートパフューマリー）」を東京・TASAKI銀座本店をはじめ全国の対象店舗で展開する。まるでジュエリーのようにデザインされたこのコレクションは、TASAIKIの物語に加わる新たな"宝石”として誕生し、メゾン独自の精神を鮮やかに映し出す。TASAIKIはこのコレクションを通じて、卓越したサヴォア・フェール（匠の技）を「香り」という新しいかたちで表現した。
イベントにはほかに、堀田茜、吉岡里帆が出席した。
