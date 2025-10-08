佐藤大樹主演『仮面の忍者 赤影』メインビジュアル解禁 森蘭丸役をかけたオーディションも開幕
テレビ朝日は26日から新たな時代劇エンターテインメント『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜 深0：10〜0：40、関東ローカル・一部地域を除く）を放送する。“影”のような漆黒のコスチュームに身を包んだ赤影役・EXILE／FANTASTICS佐藤大樹が登場するメインビジュアルが公開された。
【写真】まさにハマり役！クランクインを果たした佐藤大樹×木村慧人
原作は『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
また、佐藤をはじめ、赤影とともに、“影”で暗躍するバディ・青影に扮するFANTASTICSの木村慧人、白影役の加藤諒、敵役である“霞谷七人衆”唯一の女性キャラクターで、長い髪を操る術を使う・闇姫（やみひめ）を妖しく演じる山本千尋らキャストの名前がクレジットされる中、“忍法 雲隠れ”のように煙幕に隠された名前が。最後に明かされるこの豪華キャストは一体誰なのか。
そして今回、織田信長の小姓・森蘭丸役を、主演の佐藤が所属するLDH主催のオーディションで決定。参加したのは、LDHが運営するダンススクールEXPGで夢をつかむために日々奮闘している原石たち、そして、ダンスパフォーマンス集団RAG POUNDのメンバー。佐藤も立会人としてオーディションに参加し、候補生たちの熱い想いを直接目の当たりにする。
きょう8日深夜2時36分より3週間にわたって、同局系オーディションドキュメンタリー『ゴールデンドリーム』で、蘭丸役が決まるまでの模様を放送。最終審査には、総監督・監督の三池氏も登場。三池監督に「やっぱり圧倒的に彼でしたね」とまで言わせ、役を勝ち取った未来のスター候補とは。
さらにエンディングテーマは、LDH所属の4人組ボーカル＆ラップグループWOLF HOWL HARMONYの新曲「Marmalade」に決定。ほろ苦さと甘さが混ざり合う“マーマレード”のように、失敗や別れを抱えながらも前へ進む姿を描いたこの楽曲は、赤影たちの生き様と深く重なる。戦乱の中で紡がれる絆、変わりゆく時代の中でも揺るがない想い、そのすべてを音楽が静かに語りかけ、物語のラストに深い余韻を残す。
