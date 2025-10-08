“いきものがかりは、なぜ愛され続けるのか？”NHK『SONGS』登場、小田和正や玉置浩二らとのコラボ映像も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

いきものがかりがNHK『SONGS』に登場する。

■2026年にデビュー20周年を迎える、いきものがかり

今年、SNSで注目を集めた「コイスルオトメ」がリバイバルヒットするなど、20年の時を経てもなお幅広い世代から愛され続けている。そこで今回の『SONGS』は「なぜ、いきものがかりは愛され続けるのか？」をテーマにふたりと親交の深い先輩後輩アーティストとのエピソードをひも解きながらふたりの魅力に迫っていく。

■漫画家の原 泰久が魅力を語る

小田和正や玉置浩二といった大先輩アーティストとの貴重なコラボレーションシーンを映像で振り返り、舞台裏でのエピソードや意外な交流が明らかに。さらに、いきものがかりの「じょいふる」をカバーしたことのあるアイナ・ジ・エンド、いきものがかりのファンでライブにも通っているという漫画家の原 泰久が、いきものがかりの魅力をVTRで語っていく。

■盟友ハンバート ハンバートはスタジオに登場

近年、楽曲制作でもコラボレーションしたハンバート ハンバートはスタジオに登場。制作時のエピソードやハンバート ハンバートから見た、いきものがかりふたりの魅力を語っていく。

ハンバート ハンバートは放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」をピアノ弾き語りのスペシャルバージョンで披露する。

いきものがかりは連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』の主題歌に加えて、10月から放送中のアニメ『キングダム』主題歌「生きて、燦々」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。

■番組情報

NHK総合『SONGS いきものがかり』

10月16日（木）22:00～22:45

10月20日（月）24:35～25:20※再放送

出 演：いきものがかり ハンバート ハンバート 大泉洋

VTRコメントゲスト：アイナ・ジ・エンド 原 泰久（漫画「キングダム」作者）

歌唱曲：「ありがとう」「生きて、燦々」「笑ったり転んだり

■関連リンク

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com/

■関連画像 場面写真他