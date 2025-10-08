8日14時現在の日経平均株価は前日比132.94円（-0.28％）安の4万7817.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は793、値下がりは750、変わらずは70。



日経平均マイナス寄与度は98.99円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が86.87円、アドテスト <6857>が17.51円、信越化 <4063>が15.66円、ＫＤＤＩ <9433>が13.33円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を17.17円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が14.82円、東京海上 <8766>が10.40円、リクルート <6098>が10.40円、第一三共 <4568>が8.69円と続く。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、保険、非鉄金属、銀行と続く。値下がり上位にはゴム製品、精密機器、鉄鋼が並んでいる。



※14時0分11秒時点



