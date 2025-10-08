待望の宮崎県出身関取が誕生した。

大相撲九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）の番付編成会議で新十両昇進が決まった長村（ながむら）改め日向丸（ひむかまる）関（２１）（本名・長村晃宏、木瀬部屋）。来月のご当所場所に向けて「地元の方々に応援してもらえるような良い相撲が取れるよう頑張りたい」と意気込む。（波多江航、尾谷謙一郎）

延岡市出身で、市内の南小、南中から飛龍高（静岡県）に進み、２０２３年初場所で初土俵。１メートル７３、１４１キロの丸々とした体格を生かした突き相撲が武器で、昨年、幕下上位の壁にはね返された経験をバネに四つ相撲への対応も磨き、今年春場所から４場所連続で勝ち越して新十両を決めた。

１日に両国国技館で記者会見に臨んだ日向丸関は「（取り口に）悩む時期もあったが、周りの人たちに支えられてやって来られた」と感謝。師匠の木瀬親方（元幕内・肥後ノ海）は「真面目にコツコツやりますから。幕内に早く上がれるよう頑張ってほしい」と期待した。

地元も喜びの声

昨年５月に引退した延岡市出身の元幕内琴恵光（現・尾車親方）以来の関取誕生に、地元でも喜びの声が聞かれた。

日向丸関が小学６年の時に延岡市の北方相撲クラブ（現在休止中）で１年間指導した小野挙さん（５９）は「体が大きくて力が強く、本格的に相撲に取り組んだら強くなると思っていた」と振り返る。「まさかこんなに早く十両に上がるとは思わなかった。２１歳と若く、十両でも十分通用すると思う。九州場所で勝ち越せればさらに上位にいける」と期待を寄せた。

父の長村光生さん（５６）（延岡市）は、しこ名を日向丸に変更する際に、読みを「ひむか」とするよう息子にアドバイスしたという。「勝っても満足せず、とにかく強くなりたいと目標を持っていた。常に挑戦者で上を目指し、地元の人たちに元気や力を与えられる力士になってほしい」とエールを送った。