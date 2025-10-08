¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡Û´í¸±¤ÊÀ¾¤â´üÂÔÃÍ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤«¤éÌÂ¤¤¤Ê¤·¡ª½é¥È¥Ã¥×¤Î²¼ÀÐÁª¼ê
¡Ú²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ëã¿ý£Í¥ê¡¼¥°¡Û
£±£°·î£²ÆüÂè£²»î¹ç¡¡Åì£²¶É£±ËÜ¾ì¡áÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÉ÷¡Ë¡¢²¼ÀÐ·á¡Ê£Â¡Ë¡¢Âé¸ïÂç¡Ê¥Õ¡Ë¡¢°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡Ê³Ê¡Ë
¡¡£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤«¤é£Í¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë£Â£Å£Á£Ó£Ô¡¡£Ø¤Î²¼ÀÐÁª¼ê¤¬½é¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¥¢¥¬¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êü½Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡º÷»Ò£·£¸£¹¡¢Åû»Ò£¶£·£¸¤ÇÌÄ¤¤¤¿°ËÃ£Áª¼ê¤Ï½ªÈ×¤Ë·Á¼°¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤«¤éÀ¾¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¬¤ì¤ë·Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Þ¤¹¡£»°¿§¤Ê¤É¤ÎÌò¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌòÇ×¤ÎÀ¾¤«Ãæ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÆÈÖ¤Î²¼ÀÐÁª¼ê¤Ï¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«¿È¤ÎºÇ½ª¼êÈÖ¤Ë¥Î¡¼¥¿¥¤¥à¤ÇÀ¾¤ò¥Ä¥âÀÚ¤ê¡¢£³£¹£°£°ÅÀ¤ÎÊü½Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËã¿ý¥×¥í¤¬¤³¤ó¤Ê¸«¤¨¸«¤¨¤ÎÀ¾¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤è¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÀ¾¤¬ÄÌ¤Ã¤ÆÎ®¶É¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ËÃ£Áª¼ê¤È¼«¿È¤Î£²¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤À¤È¤·¤Æ£±£µ£°£°ÅÀ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£À¾¤òÀÚ¤é¤º¤Ë¥Î¡¼¥Æ¥óÎ®¶É¤Î¾ì¹ç¤Ï£±£°£°£°ÅÀÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°¡¼ùÁª¼ê¤¬Ãæ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡À¾¤òÂÇ¤Ã¤ÆÊü½Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï£²£°£°£°ÅÀ¤«ºÇ¸å¤ÎÀÖ¥É¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î£³£¹£°£°ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÂ¤·¤Æ£²¤Ç³ä¤ë¤È£²£¹£µ£°ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Ê¿¶Ñ¼ºÅÀ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀ¾¤ÈÃæ¤Î£²Ê¬¤Î£±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç£²¤Ç³ä¤ë¤È¡¢Êü½Æ»þ¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£´£·£µÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤È£±£µ£°£°ÅÀ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´üÂÔÃÍ¤Ï¥×¥é¥¹¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²¼ÀÐÁª¼ê¤Ï£±ËÜ¾ì¤Î·×»»¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÌòÇ×¥¢¥ó¥³¤Î²ÄÇ½À¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¾¤ÎÊü½Æ³ÎÎ¨¤Ï£µ£°¡ó°Ê²¼¤Ç¤¹¤·¡¢´üÂÔÃÍ¤¬´ðËÜ¥×¥é¥¹¤Î¿ÆÈÖ¤¬Ï¢Áñ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Ã¯¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤½¤¦¤Ê´í¸±¤ÊÇ×¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨È´¤¤¤¿¾å¤Ç¥Î¡¼¥¿¥¤¥à¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï³Ê¹¥¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡²¼ÀÐÁª¼ê¤Ï£Í¥ê¡¼¥°¥ë¡¼¥ë¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤ÎÁª¼ê¤é¤·¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¼è¤ê¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥é¥¹¤ÇËþ´Ó¤ò¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¡¢µÕÅ¾¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£