ÄÔ´õÈþ¡¡Ä¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¤ÎÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤Î¸õÊä¤È¤Ï¡©¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£·Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÃË¤Î»Ò¤Ë¤Ä¤±¤ëÌ¾Á°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤ÏÀè·î£¸Æü¡¢Âè£µ»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ï¡ÖÄÔ¤Î»º¸å»ö¾ð¡Û£µ¿Í¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÔ¤Î»Ò°é¤Æ¤ä²È»ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë·Á¼°¤Ç´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤éÌ¾Á°¡¢²¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö²¿¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©¡¡²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡£µ»Ò¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÄÔ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¹½÷¤Ï´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢Ä¹ÃË¤ÏÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¡¢¼¡ÃË¤ÏÚß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¡¢»°ÃË¤Ï¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤È¡¢Á´¤Æ¤ÎÌ¾Á°¤Ëà¶õá¤Î»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¸ç¶õ¡££µ¿ÍÌÜ¤Î¶õ¡£¤À¤«¤é¸ç¶õ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¸ç¶õ¡©¡¡¤¤¤ä¡¢¸ç¶õ¤Ï¤»¤¤¡ÊÀÄ¶õ¡Ë¤Î¤È¤¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£