高垣麗子、8歳長女の手作りおやつ披露「大胆なんだけど繊細」娘への想いつづる
【モデルプレス＝2025/10/08】モデルの高垣麗子が10月7日、自身のInstagramを更新。娘が作った手作りおやつを公開し、娘への想いをつづった。
【写真】高垣麗子、娘が作った“十五夜”スイーツ
高垣は「一日遅れのわが家の十五夜」とつづり、娘が作った白玉きなこの写真を公開。材料を記した手書き買い物リストや、娘が白玉を丸めている途中の写真などを載せた。また、娘について「基本的に自由な人」「大胆なんだけど繊細だから、また大変そう」とし、「そんな娘を横目に、常に私はしっかりしなくては！なんて思っているのだけど、案外しっかりしているのね」と成長を感じる瞬間があることを明かした。
この投稿に、ファンからは「娘ちゃん偉い」「美味しそう」「仲良し親子でほっこり」「素敵な十五夜」「幸せそうで癒される」といったコメントが寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
