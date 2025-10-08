安藤優子、夫と共作の夕飯公開「栄養バランス完璧」「旬を味わうって素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】キャスターの安藤優子が10月7日、自身のInstagramを更新。夫と共作の夜ご飯を公開し、反響が寄せられている。
【写真】安藤優子、夫作の牡蠣フライ並んだ夕飯食卓
安藤は「昨晩のテーブルは、麻婆豆腐とどうしても食べたかった牡蠣フライがメイン」とテーブルに並んだ料理を公開。麻婆豆腐と牡蠣フライをはじめ、長芋と新生姜、茗荷の酢のものを紹介し「牡蠣フライはオット作です」と、夫婦での共作であると説明。「写真はありませんが、締めはキノコご飯と里芋だらけの豚汁でした」と豪華なメニューだったと綴っている。
この投稿には「美味しそうですね」「栄養バランス完璧」「旬を味わうって素敵」「ボリューム満点」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安藤優子、夫婦共作の夕飯披露
◆安藤優子の投稿に反響
