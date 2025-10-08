人気YouTuberももち、手作り副菜3品公開「カラフルで見た目も綺麗」「健康的」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】20代女性を中心に人気を博すファッションライバー・YouTuberの“ももち”こと牛江桃子が7日、自身のInstagramを更新。手作りの副菜を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】YouTuber・ももち、カラフルな手作り副菜3品
ももちは「この前、ぱるちんと作り置きした副菜たち」と写真を公開。「トマトとセロリとタコのマリネ激ウマでリピ決定」ときゅうりや、にんじんのきんぴら、トマトとセロリとタコのマリネなど、色とりどりの副菜が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「カラフルで見た目も綺麗」「健康的」「素敵」「作り方教えて」「彩りきれい」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆ももち、友人と作り置き副菜を披露
◆ももちの手料理に反響
