トゥヘル監督が率いるイングランド代表、ウォートンは選出されなかった

イングランドサッカー協会は10月3日、10月に行われる国際親善試合のウェールズ戦と北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選のラトビア戦に向けた代表メンバー24人を発表した。

FWハリー・ケイン（バイエルン）やMFデクラン・ライス（アーセナル）らが順当に選ばれ、前回の代表活動は怪我で招集されていなかったFWブカヨ・サカ（アーセナル）が復帰を果たした。その一方で復帰が噂された好調のFWジャック・グリーリッシュ（エバートン）、負傷明けのMFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）に加え、FWフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）も選外になっている。

今年1月からイングランド代表の監督に就任したトーマス・トゥヘル監督のもと、W杯予選を5連勝中でグループKの首位に立つイングランド。ラトビアにも勝利して首位をキープしたいところだが、今回のメンバー招集には「フォーデンとグリーリッシュ呼ばれないの意味わかんない」「ストーンズは入れなきゃいけない義務があるのか？」「グリーリッシュがいない」といった声に加え、日本代表MF鎌田大地のチームメイトでもある21歳のMFアダム・ウォートン（クリスタル・パレス）の招集外について「これ以上、彼は何をやれば呼ばれる？」「ヘンダーソンがまだ上か」と、嘆く声も目立った。

なお、DFリース・ジェームズ（チェルシー）が負傷したことを受け、マンチェスター・シティで好調のDFニコ・オライリーが追加招集されている。（FOOTBALL ZONE編集部）