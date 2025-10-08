大人の秋準備 →【しまむら】へ！ 1,000円台で手に入る♡「高見えアイテム」

少しずつ肌寒さが増す季節。秋服選びで頼りになりそうなのが【しまむら】。1,000円台というお手頃価格ながら、大人女性にぴったりの「高見えアイテム」が複数登場しているようです。今回はそんなアイテムを、@aiii__13kさんのコーデとともにご紹介します。この秋のスタイルをおしゃれにアップデートするなら、ぜひチェックしてみて。

イレヘムで魅せる立体感

【しまむら】「ブラウンCHKイレヘムキャミ」\1,089（税込）

不規則に広がる裾が遊び心溢れるキャミソール。チェック柄の存在感と特徴的な裾がアクセントになってくれます。Tシャツとデニムパンツのシンプルなスタイルにレイヤードするだけで、華やかでこなれた装いに。靴やバッグはブラックで統一すると、グッと引き締まった雰囲気に仕上がるのでおすすめです。

秋色ゆったりシルエット

【しまむら】「TZIPコクーンベスト」\1,969（税込）

ゆったりとしたシルエットのコクーンベスト。フロントジップでラフに羽織れるデザインが、抜け感のある大人カジュアルを演出。丸みを帯びたシルエットで、気になる体のラインををナチュラルにカバーしてくれます。シックなインナーと柄スカートを合わせて全体をブラウン系でまとめれば、秋らしい着こなしに。

遊び心が映える主役スカート

【しまむら】「ヒョウガラJQナロースカート」\1,089（税込）

ヒョウ柄の存在感が光るナロースカートは、ストンと落ちるシルエットが女性らしいラインを引き立てつつ、モード感を演出。柄物ながらも落ち着いたトーンで、コーデに取り入れやすいのが嬉しいポイント。ふんわりとしたニットベストやシンプルなインナーと合わせれば、遊び心と抜け感のある秋スタイルが完成します。スカートに存在感があるので、落ち着いたカラーのアイテムと合わせるのがおすすめ。

高見えベロアで演出する大人の余裕

【しまむら】「TT＊ANNAベロアOP」\1,639（税込）

光沢感があって大人っぽいベロア素材のワンピース。1,000円台とは思えない高見え感で、落ち着いた印象の中に華やぎをプラスしてくれます。ストンとした締め付けの少ないシルエットで着心地も快適そう。毛足長めのミニ丈キャミを重ねることでアクセントになり、シンプルなワンピースに立体感をプラス。小物もブラックで統一することで、大人女性らしい上品な装いに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ