幼い子どもはほんの少しのことでも怒り、そして大泣きしてしまうことがある。しかし状況がわからないと周囲から驚かれたり、虐待を疑われてしまったり、困ることも少なくない。そんな時に母の気持ちを代弁した、ささきゆかさんのInstagram投稿『たぶん全ママが一度は思うこと。』が注目を集めている。



【漫画】息子のギャン泣きに困惑です

ある日、ささきさんと息子はプールで遊び、その帰りにアイスを食べた。その次の日の朝食時に息子はプールが楽しかったことを思い出して語っていた。その話の中で「次は1人でアイス3個食べる」と決意を話すと、ささきさんは「1人で3個は無理でしょ～」と笑いながら返事をする。



この言葉に息子は怒ってしまったのか、意地になって「やだ！3個！」と言い張る。そして最後には大泣きしてしまうのだった。その際、リビングの窓が開いていたため、息子の泣き声は近所に響き渡ります。



この時ささきさんは、この泣き声に補足として「アイスを3個食べたいと泣いている4歳児です」という吹き出しが付けられたら近所の人を不安にさせないのにと考えるのでした。同作について、作者のささきゆかさんに詳しく話を聞いた。



ーご近所さんに泣き声が聞こえてしまう場面は周りが気になりますか？



「ぎゃああああーー！！！」と泣き叫ぶような場面だと、かなり気になります…！特に思い通りにならなかったときや、姉弟ゲンカのときの大爆発系の泣き声は、「なにごと！？」と思われていそうで…。



穏やかに暮らしている世帯が多い住宅地なので、朝からあんな声が響いてたら「どんな家なんだ」って思われてないかな～…と心配になることもありますね。



ー他にはどんな場面で吹き出しがあると便利だと思いますか？



パパと子ども2人で出かけたときのことなんですが、機嫌が悪くなった息子が「やだー！ママー！！」と大泣きしながらパパに抱っこされていたことがあって（笑）「この子の父親です！」っていうフキダシが頭に浮かびました…。



ーたくさんコメントがありましたが印象に残っているものはありますか？



どのコメントも「あるある…！！」と共感しながら読んでいたんですが「お風呂で傷にしみて『助けてー！痛いー！』と叫ばれた」「トイレで怖くて『やめてぇ！！』と大声で泣かれた」などの声には、心から「フキダシつけてあげて…！」と思いました…。



コメントを通して、「私だけじゃなかったんだ～！」と分かってすごくホッとしました。



