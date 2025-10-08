チャーリーxcxがアルバム「BRAT」に続くニューアルバム制作に没頭する中、テイラー・スウィフトとの「ディス合戦」が再燃している。発端は、テイラーの最新アルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」収録曲「アクチュアリー・ロマンティック」。そのタイトルがチャーリーの「エヴリシング・イズ・ロマンティック」に酷似しており、ファンの間で「ディス返し」ではないかとの憶測が広がった。



【写真】ディすり合う２人 実は衣装のセンスも同じ！？

両者の関係には複雑な背景がある。テイラーは過去にThe 1975のマット・ヒーリーと交際していたが、マットはチャーリーの夫ジョージ・ダニエルのバンド仲間。チャーリーの「シンパシー・イズ・ア・ナイフ」では、「彼女が私の彼氏のライブのバックステージにいるのを見たくない／早く別れてほしい」といった歌詞があり、テイラーへのディスと受け取られていた。



これに対し、テイラーは「アクチュアリー・ロマンティック」で「コカインの勢いで私を『退屈なバービー』と呼んだ／元彼にハイタッチして、彼が私を突然無視したことを喜んだ／私の顔を見るのが吐き気をもよおすって歌を書いた」と歌い、チャーリーへの強烈なディスを展開。だがその後、「でも実はロマンティック／私に費やした時間と努力はすごい」と皮肉たっぷりに締めくくっている。



テイラーはアルバムの映像作品で「これは私を嫌う人へのラブレター」と語り、「業界では注目されることが愛情の証。あなたは私にたくさんの愛をくれた」と逆説的な感謝を表している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）