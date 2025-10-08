クライアントへの提案力を強化！グローバル・デイリー「広告代理店向け インバウンド最新トレンド＆事例解説セミナー」

インバウンドマーケティング専門の広告代理店として17年の実績を持つ株式会社グローバル・デイリーは、広告代理店の方を対象とした無料オンラインセミナーを、2025年10月より12月まで毎週金曜日に開催します。

月替わりのテーマで、同社が運営するメディアの紹介やプロモーション事例など、実践的なノウハウを具体的な成功事例を交えて解説します。

グローバル・デイリー「広告代理店向け インバウンド最新トレンド＆事例解説セミナー」

開催期間：2025年10月〜12月の毎週金曜日

形式：オンライン

参加費：無料

対象：広告代理店の営業職、プランナー、マーケティングのご担当者様

主催：株式会社グローバル・デイリー

インバウンド市場の拡大と旅行者のニーズ多様化に伴い、クライアントから広告代理店への要望も高度化・複雑化しています。

こうした課題に対し、インバウンド業界の最前線で17年間培ってきたグローバル・デイリーの知見とソリューションを代理店と共有し、共にインバウンド市場を盛り上げるべく本セミナーが開催されます。

セミナーの3つの特長

このセミナーでは、長年蓄積してきた独自のデータとノウハウに基づいた、信頼性の高い情報を提供します。

すぐに提案に活かせる実践的テーマとして、多言語訪日情報サイト「JAPANKURU」や在留外国人向けコミュニティサイト「Korekoko」の活用法、データに基づいた戦略立案などを解説。

業種に合わせた回ごとの事例紹介で、提案のヒントが掴めます。

月間テーマと開催スケジュール

セミナーは月ごとにテーマを分けて開催されます。

【10月 JAPANKURU編】

10月10日(金)：《事例テーマ》メーカー(美容・食品・医薬品)10月17日(金)：《事例テーマ》商業施設・ホテル10月24日(金)：《事例テーマ》アパレルメーカー10月31日(金)：《事例テーマ》自治体・交通機関

【11月 Korekoko編】

11月7日(金)：《事例テーマ》飲食11月14日(金)：《事例テーマ》メーカー(美容・食品・医薬品)11月21日(金)：《事例テーマ》宿泊施設11月28日(金)：《事例テーマ》自治体・交通機関

【12月 調査事業編】

12月5日(金)：市場別調査の設計と取得12月12日(金)：業界別の調査設計事例12月19日(金)：調査活用：施策とKPI設計

参加方法

セミナーへの参加は無料で、事前の申し込みが必要です。

参加を希望される方は、グローバル・デイリーの公式サイト内にある専用フォームより申し込みを行います。

広告代理店の担当者にとって、インバウンドマーケティングの専門家から直接ノウハウを学べる貴重な機会。

実践的な事例に基づいた内容は、クライアントへの提案力を強化したいと考えている方にとって必見です。

株式会社グローバル・デイリーが開催する「広告代理店向け インバウンド最新トレンド＆事例解説セミナー」の紹介でした。

