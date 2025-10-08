ティーカフェ「ゴンチャ」は、2025年10月9日より、旬の赤いフルーツを使った「りんごとクランベリー ミルクティー／ティーエード／ジェラッティー」を期間限定で発売します。

クランベリーソースの甘酸っぱさと、シャキシャキのりんごゼリーがアールグレイティーに合わさり、豪華な味わいが楽しめます☆

ゴンチャ「RED HALLOWEEN」

発売日：2025年10月9日（木）

販売場所：国内のゴンチャ全店

＊一部店舗では販売がありません。

＊先行販売：2025年10月2日（木）〜 ららぽーと豊湖店・秋葉原中央通り店

「RED HALLOWEEN」は、「りんごとクランベリー」をテーマにした期間限定ドリンクシリーズ。

クランベリーソースの甘酸っぱさと、シャキシャキのりんごゼリーがアールグレイティーに合わさり、豪華な味わいになっています。

りんごとクランベリー ミルクティー

価格：650円（税込）

クランベリーソースと、ミルクのまろやかさ、りんごゼリーのシャキシャキ感がアクセントになっている一杯。

ハロウィーンらしい彩りも魅力です。

りんごとクランベリー ティーエード

価格：650円（税込）

アールグレイティーの華やかな香りと、クランベリーソースの酸味が特徴のドリンク。

りんごゼリーの香りと甘さを加え、すっきりした食感で楽しめます。

りんごとクランベリー ジェラッティー

価格：680円（税込）

フローズンティーにりんごゼリーとクランベリーソースを合わせた、デザート感覚の一杯。

見た目も良く、ハロウィンシーズンにぴったりです。

新感覚のデザートティー3種類が期間限定で登場！

ゴンチャ「RED HALLOWEEN」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】りんごとクランベリーで“赤”に染まるハロウィンドリンク！ゴンチャ「RED HALLOWEEN」限定デザートティー appeared first on Dtimes.