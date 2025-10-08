【実食レポ】りんごとクランベリーで“赤”に染まるハロウィンドリンク！ゴンチャ「RED HALLOWEEN」限定デザートティー
ティーカフェ「ゴンチャ」は、2025年10月9日より、旬の赤いフルーツを使った「りんごとクランベリー ミルクティー／ティーエード／ジェラッティー」を期間限定で発売します。
ゴンチャ「RED HALLOWEEN」
発売日：2025年10月9日（木）
販売場所：国内のゴンチャ全店
＊一部店舗では販売がありません。
＊先行販売：2025年10月2日（木）〜 ららぽーと豊湖店・秋葉原中央通り店
「RED HALLOWEEN」は、「りんごとクランベリー」をテーマにした期間限定ドリンクシリーズ。
クランベリーソースの甘酸っぱさと、シャキシャキのりんごゼリーがアールグレイティーに合わさり、豪華な味わいになっています。
りんごとクランベリー ミルクティー
価格：650円（税込）
クランベリーソースと、ミルクのまろやかさ、りんごゼリーのシャキシャキ感がアクセントになっている一杯。
ハロウィーンらしい彩りも魅力です。
りんごとクランベリー ティーエード
価格：650円（税込）
アールグレイティーの華やかな香りと、クランベリーソースの酸味が特徴のドリンク。
りんごゼリーの香りと甘さを加え、すっきりした食感で楽しめます。
りんごとクランベリー ジェラッティー
価格：680円（税込）
フローズンティーにりんごゼリーとクランベリーソースを合わせた、デザート感覚の一杯。
見た目も良く、ハロウィンシーズンにぴったりです。
新感覚のデザートティー3種類が期間限定で登場！
ゴンチャ「RED HALLOWEEN」の紹介でした。
