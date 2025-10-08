東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！

東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー

提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」

そして、東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」では、ブッフェとドリンクが登場します！

“ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ

価格と提供時間帯：

【11:30〜】

大人 平日6,400円／土日祝日6,900円

中人（7〜12才）全日4,300円

小人（4〜6才）全日3,000円

【16:30〜】

大人 平日7,200円／土日祝日7,700円

中人（7〜12才）全日4,600円

小人（4〜6才）全日3,300円

※3才以下は無料です。

※ご利用時間は120分といたします。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※17:00よりメニュー内容が一部変更となります。

ランチとディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”ブッフェ」

前菜からお肉、魚介料理に、デニッシュやパン、デザートまで種類豊富なお料理が堪能できます！

クリスマスらしいモチーフや、華やかな色合いのお料理がずらりと並んだ可愛らしいブッフェ台も圧巻です。

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

酸味の効いたヨーグルトドリンクに、ピリッとしたジンジャーエールがアクセントの「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

ヨーグルトドリンクの中にはストロベリーピュレも合わさり、さらには抹茶ホイップクリームもトッピング！

緑×ピンクの色合いも可愛らしく、雪の結晶モチーフのチョコレートや銀粉でクリスマスらしさを演出しています。

好きなものを好きなだけいただける彩り豊かなブッフェは、家族やお友達同士、みんなで楽しめるのもうれしい。

東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

