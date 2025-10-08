¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢NHK¡ØSONGS¡Ù¤Ç¡È¤Ê¤¼°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡©¡ÉÆÃ½¸¡¡¾®ÅÄÏÂÀµ¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¤Î¶¦±é±ÇÁü¤ä¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¼çÂê²Î½é¥Õ¥ëÈäÏª¤â
¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¡¢16Æü¸á¸å10»þ¤è¤êNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØSONGS¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ëÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿µ®½Å¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¾Ú¸À¡¢ÆÃÊÌ±é½Ð¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥³¥¤¥¹¥ë¥ª¥È¥á¡×¤¬¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Ê¤¼¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ï°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾®ÅÄÏÂÀµ¤ä¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¤Î²áµî¤Î¶¦±é±ÇÁü¤ä¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¸òÎ®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¡Ö¤¸¤ç¤¤¤Õ¤ë¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÄÌ¤¦Ì¡²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¸¶ÂÙµ×¤âVTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤âÅÐ¾ì¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤·¡¢À©ºî»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢10·î¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±é½Ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£ÈÖÁÈÀÕÇ¤¼Ô¤ÏÂçÀôÍÎ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸å10¡§00¡Á¸å10¡§45 ¡ãNHKÁí¹ç¡ä
ºÆÊüÁ÷¡§10·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÁ°0¡§35¡ÁÁ°1¡§20 ¡ãNHKÁí¹ç¡ä ¢¨·îÍË¿¼Ìë
½Ð±é¡§¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢ÂçÀôÍÎ
²Î¾§¶Ê¡§¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¡Ê¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ë¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ë
