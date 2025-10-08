吉岡里帆、美デコルテにジュエリー輝く神々しい装い フレグランスは「なくてはならない存在」
俳優の吉岡里帆（32）が8日、都内で行われた『TASAKI HAUTE PARFUMERIE EVENT』に出席した。
【全身ショット】綺麗…美デコルテを披露した吉岡里帆
吉岡は、オーガンジー素材のふわりとした女神風のピンクのドレスに身を包み、惜しげもなく出したデコルテにはジュエリーが輝いた。「ピンクを貴重としていて、パールとダイヤがあしらわれていて、華やかな気持ちになります」と表現したネックレス、イヤリング、リングといったTASAKIのジュエリーと、このたび発表された最新のフレグランス「HIGH JEWELLERY」を身にまとい登場。フレグランスについては、「とても華やかで少し官能的な魅力もあったり、お花のような香りに神秘的な香りも混ざっていて深みがある」と語った。
フレグランスが大好きという吉岡は、「あらゆる時間帯にわけて使っていて、なくてはならない存在」と自分の中での存在感を明かし、つけて訪れたいのは「普段遣いというよりも、特別な場所だったり、1人でお買い物するときに背伸びをしたり、自分らしくいるときに使いたい」とにっこりと語った。
日本発のラグジュアリージュエラーであるTASAKIは、10日より自社初のフレグランスコレクション「TASAKI HAUTE PARFUMERIE（TASAKIオートパフューマリー）」を東京・TASAKI銀座本店をはじめ全国の対象店舗で展開する。
まるでジュエリーのようにデザインされたこのコレクションは、TASAIKIの物語に加わる新たな"宝石”として誕生し、メゾン独自の精神を鮮やかに映し出す。TASAIKIはこのコレクションを通じて、卓越したサヴォア・フェール（匠の技）を「香り」という新しいかたちで表現した。
イベントにはほかに、瀧本美織、堀田茜が出席した。
