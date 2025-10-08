俳優の阿部寛（61）が8日に都内で、主演映画「俺ではない炎上」大炎上御礼イベントに出席した。

簡単に世界とつながり瞬時に情報が拡散される現代に潛むSNSえん罪の恐怖を鮮明に描いた同作。阿部はSNSで殺人犯に仕立て上げられ必死に逃げる会社員を演じた。

妻を演じた夏川結衣とは7度目の共演で4度目の夫婦役。「いつも違う感じで来てくださる。だから今回それほど一緒のシーンはなかったんですけど、映画を見た時に“こういう感じできたか”ってね。台本読んでる予想を超えて来たので、そういうのが凄い新鮮」と熱弁し、「本当にもう1番信頼している女優さんです」と絶大な信頼を寄せた。

一方、夏川も「夫婦を4回もやらせてもらうと、何か同志のようなそんな気持ちです。なので阿部さんに言っていただいたみたいに私も信頼してるし、俳優だけじゃなくてスタッフにも凄く人気が高い。本当に、もう絶大なる信頼を持っています」と語り、ほほえみあった。

度重なる共演で築いた強い関係性。阿部は「僕たちはいつも変わらずに、同じように普段から接するということができるっていうのは、なんか唯一無二なのかなって言うふうに思ってます」と語り、再共演を願った。