◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

フィリーズとの地区シリーズ第3戦を控えるドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、2戦連続セーブをあげた佐々木朗希投手について言及しました。

試合の前日会見でロバーツ監督は、2連勝に大きく貢献している若き新守護神に信頼を示し、今後もセーブ機会で登板させる考えを明かしました。

一方で、右肩のインピンジメント症候群からの復帰以降はまだ5試合(レギュラーシーズン2試合、ポストシーズン3試合)しか投げておらず、コンディションへの不安があることには「バランスが重要」とコメント。「リリーフ登板は彼が経験したことのないこと。それがあと数週間は続くと見込まれている」と語り、ワールドシリーズまで続く戦いを見据えます。

ポストシーズンの重要な戦いでリリーフ陣には連投の可能性も考えられますが、ロバーツ監督は「朗希には毎日投げてほしいが、現実的ではない。(投手コーチ陣らと)何度も話し合いを重ねた上で、最終的に私が(登板させるか)判断を下す」と慎重な姿勢を示しました。