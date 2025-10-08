「怖かった。気持ち悪い」自転車盗難の一部始終「いい大人のおじさんが…」面識ない男が“狙い定めて”ガレージに　茨城・土浦市

茨城・土浦市の住宅で、深夜に自転車を持ち去る窃盗犯の姿が撮影された。映像には、40代の男が忍び足で敷地に入り、センサーライトにも動じることなくガレージに侵入する姿が記録されていた。

堂々と自転車持ち去る

茨城・土浦市で9月18日午前1時半頃に撮影されたのは、忍び足で住宅の敷地に侵入する人物。その直後、自転車を盗んでいく姿が記録されていた。

センサーライトが反応し、光に照らされた人物は、一瞬防犯カメラのほうを見たものの、歩みを止めることなく庭の奥へと進んだ。2分後、別のライトが光ると、怪しく動く影がみられ、堂々と自転車を押して歩く姿が映っていた。

住人によると、40代くらいの男とみられ、心当たりはないという。

「気持ち悪い」住人以外は通らない道を迷うことなく…

盗まれたのは2カ月前に買ったばかりの約10万円のマウンテンバイク。高校受験を控えた中学3年の息子の誕生日祝いだったという。

住人：

（息子は）大事に乗っていて、メンテナンスもしていた。いい大人のおじさんが狙いを定めて、家に侵入して盗んだということがすごくショック。

「狙いを定めて」と語った住人は、ある恐怖を感じているという。

住人：

下見していると思う。そうじゃないと深夜1時半に全然知らない家の車庫に自転車が止まっているのを把握できる人はいない。息子がそこ（車庫）に自転車を入れているところを見ないと狙い定めてそこにはいけないかなと思いますね。

怖かった。気持ち悪い。

被害にあった家は行き止まりの道沿いにあり、普段、住人以外は通らないという。ところが犯人は真夜中に現れると、脇目も振らず敷地内に侵入し、迷うことなく庭の奥に進んでいた。

ガレージは、扉が閉まったテントタイプだったが、犯人は中に自転車があることを知っていたのか。住人は警察に被害届を提出したという。

