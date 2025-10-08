

画面割れのiPhoneも、バッテリー膨張端末も買い取る――。中古スマホ最大手のゲオモバイルが9月29日、これまで非公開だったデータ消去工程を初めて報道陣に公開した。世界標準のシステムによる完全消去を軸に、2087人の相談員や全国800店舗への物流網を背景にした品質管理の実像を追った。

専用端末でデータを消去、破損スマホも積極買い取り

中古スマホで最も懸念されるのがデータ消去の確実性だ。ゲオは世界標準のBlancco社製データ消去ソリューションを導入。物流センターと一部店舗に設置し、完全なデータ消去を実施している。



各店舗に配置されているBlancco社製データ消去端末。状態確認も半自動で行える（筆者撮影）

発表会で公開されたデータ消去工程では、端末をPCに接続するだけでBlanccoシステムが自動インストールされ、各種機能チェックが始まる。スリープボタン、サイレントキー、近接センサー、ディスプレイの色表示、LEDバックライト、タッチパネル反応などを順次確認。1台あたり約5分で完了し、最大10台を同時処理できる。

検査で問題が見つかった端末は店舗販売せず、本部へ転送される。他社では買い取りを断られることが多い画面割れやバッテリー膨張も、ゲオでは積極的に買い取り対象としている。電源が入らない端末は個人情報保護のためメモリ部分を粉砕後、部品取り業者へ販売。画面割れ端末はリペア業者や海外市場へ販売される。ただし、ネットワーク利用制限が×の端末や技適マークがない端末は盗品の疑いや法的制約から買い取りできない。



クリーニングは各店舗で統一された手順で行われる。アルコール洗剤とマイクロファイバータオルで本体を清拭し、スピーカーやLightningコネクターのほこりは綿棒や爪楊枝で除去。「全国の店舗で同じ作業が標準化されている」（ゲオモバイル錦糸町マルイ店店長・氷見木綿子氏）。



「最新から最適へ」消費者意識の変化が追い風に

中古スマホの市場は急速に拡大している。MM総研のデータによると、2024年の販売台数は320万台で6年連続過去最高を更新。2029年には400万台を突破すると予測される。



この成長を支えるのは、消費者の価値観の変化だ。ゲオが8月に実施した調査では、新品スマホの8万円以上という価格を「高すぎる」と感じる人が7割に達した。スマホ選びの決定要因でも価格を重視する人が多数を占め、最新機種を選ぶ人は5％弱にとどまった。



ゲオモバイル販売促進部ゼネラルマネジャーの藤巻亮氏は「最新機種から最適な選択へと価値観が移り変わってきている」と分析する。microSDスロットやホームボタンなど、新機種では省かれた機能を求める声も根強い。2025年上半期の販売ランキングでは、iPhone SE（第3世代）やiPhone 13が上位を占めた。



価値観の変化は、用途の多様化にもつながっている。「2年後に端末を綺麗な状態で返却するのは子供には難しい。最初は中古でいい」という保護者や、仕事用とプライベート用で2台持ちするビジネスパーソン、ゲーム専用機として購入する層など、それぞれの事情に応じた需要が生まれている。

2087人の「スマホ相談員」が支える接客品質

ゲオは「スマホ相談員」と呼ばれる独自の資格制度を設け、基礎的な「モバイルアドバイザー」と上級の「スペシャリスト」の2段階で専門性を認定している。

認定試験は知識テストと接客ロールプレイングで構成される。知識テストでは、スマホのOSや料金プラン、データ移行方法などの実務知識50問を30分で解答する。接客ロールプレイングでは、顧客のニーズを引き出し最適な提案につなげる能力を評価する。



接客ロールプレイングを披露するゲオモバイル錦糸町マルイ店店長の氷見木綿子氏（筆者撮影）

発表会で公開された模擬接客では、スタッフが顧客の用途を詳しく聞き取り、カメラ性能やバッテリー状態を考慮してiPhone 13を提案する様子が実演された。「専門知識をいかにかみ砕いてわかりやすく伝えるかを重視している」と藤巻氏は説明する。

スマホ相談員は2024年3月の1200人から現在は2087人まで増加している。アルバイト・パートを含む全スタッフが対象で、資格取得により時給がアップする仕組みだ。2026年には2300人体制を目指す。1店舗あたり契約可能時間帯（10時〜19時）とシフトを考慮すると約3人の有資格者が必要という計算だ。

専門人材を活かし、ゲオモバイルは端末販売・買い取りだけでなく、格安SIM契約から初期設定まで店舗で完結させる「ワンストップサポート」を提供している。現在はUQモバイルやワイモバイルなど複数の格安SIMを扱い、LINEの移行やアドレス帳設定なども支援する。

iPhone 17のeSIM専用化で設定の複雑さが増すことも予想されたが、藤巻氏は「SIMの存在自体を知らないお客さまが多く、eSIM化後も特に反応はなかった」と説明する。「日本でデュアルSIMを使いこなせるリテラシーの高い人はごくわずか。だからこそ店頭でのサポート需要はなくならない」という。

初心者層を支えるため、周辺アクセサリーでも工夫を凝らす。iPhone用ガラスフィルムを547円という手頃な価格で提供し、ワンタッチ貼付対応のアタッチメント付きで誰でも失敗せずに装着できるようにした。

毎日数千台規模の在庫供給体制

全国800店舗への安定供給を支えるのが、独自の物流網だ。買い取りと販売を同時に行う800店舗に対し、毎日数千台規模で在庫を供給。バイヤーが全国の在庫をセンターコントロールし、需要に応じて最適配分を行う。



ゲオストア代表取締役社長の茺野敏郎氏（左）と、ゲオモバイル販売促進部ゼネラルマネジャーの藤巻亮氏（筆者撮影）

売れ残った商品は一定期間後、需要の高い店舗へ自動的に移動される。「都市部やインバウンドが多い店舗では新しいiPhoneが売れ、地方では4〜5年落ちの廉価版が主流」（ゲオストア代表取締役社長・茺野敏郎氏）といった地域特性に応じた在庫配置を実施している。

需要の偏りに応じて、買い取り価格も柔軟に調整される。買い取りランキング1位のRedmi 12 5Gについて茺野氏は「キャリアが一括配布できる唯一の価格帯。施策で大量に持ち込まれると価格を調整する」と説明する。

地域密着型店舗展開の意義

キャリアショップが減少し、オンライン販売へシフトする中、ゲオモバイルはあえて店舗展開にこだわる。「地方の高齢者にとってWebでの契約は難しい。店舗があることで地域に根付いてインフラ化できる」（茺野氏）。

岩手、佐賀、徳島といった地方での契約上昇率が高い背景には、キャリアショップの減少がある。「キャリアショップがなくなってきている地域で、ゲオが利用されるようになってきた」（藤巻氏）。

売場効率の高さも店舗展開を後押しする。従来のゲオ店舗は平均170坪必要だったが、モバイル中心の新店舗は40坪程度で展開可能。「日本全国で1人1台以上持ち、このサイズで高価格、買い替えサイクルが確立された商品はほかにない」（茺野氏）。

800店舗の内訳は、ゲオ直営店964店舗の約7割にあたる700店舗に中古スマホ売場を併設、さらにショッピングモールや駅前立地に単独店100店舗を展開した規模だ。

こうした全国規模の体制に至るまでには、20年に及ぶ試行錯誤があった。

ゲオの携帯電話事業は2002年、北海道の家電量販店「そうご電器」のM＆Aから始まった。当初は大手キャリアの新品端末と回線契約を扱う代理店事業のみ。2008年のiPhone 3G発売とSIMカード普及を機に中古端末の可能性を見いだしたが、道のりは平坦ではなかった。

「当時はレンタルとゲーム事業が最盛期で、モバイル運営メンバーの反応は冷たかった」と茺野氏は振り返る。セルフサービス中心の既存事業に対し、対面販売が必要な中古スマホは「煙たがられる」存在。2008年当初は3店舗で月20万円程度の売り上げにすぎなかった。



2014年の中古スマホ専門店の出店が、ゲオモバイルの転機となった（筆者撮影）

転機は2014年。ゲオのお膝元の名古屋・大須に初のモバイル専門店をオープンすることになった。当時のモバイル事業が月間数十万円の売上だったが、新店舗では月500万円というチャレンジングな目標を設定した。すると、「オープン3日で達成し、緊急でレジを増設した」（茺野氏）。この成功を受け、2015年に「ゲオモバイル」ブランドが誕生。総務省による通信と端末の分離政策も追い風となり、2025年7月に全国800店舗を達成した。

2035年売上高1兆円への布石

ゲオホールディングスは2026年10月に社名を「セカンドリテイリング」へ変更。2035年にグループ売上高1兆円、5000店舗体制を目指す。リユース事業を軸とした成長戦略の中で、ゲオモバイルは1000店舗体制構築を急ぐ。

「現在の1年保証（端末代金の6％＋1980円）を拡充したい。中古スマホのレンタルサービスも検討する」と語る。現在のゲオでは大手キャリアのサブブランドの改善を販売しているが、MVNOとして通信に参入する見込みはないか聞くと、「ブランド認知拡大の費用と時間を考えると、中古スマホ販売に特化したほうが強みを生かせる」として否定的な答えだった。

「家に眠る埋蔵スマホも高い確率で買い取りできる。データ消去も確実に行うので、一度来店して相談してみてほしい」（茺野氏）。対面接客にこだわる同社の挑戦が、中古スマホ市場の新たなスタンダードを作り出そうとしている。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）