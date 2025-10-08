インテル・マイアミに所属する元スペイン代表MFジョルディ・アルバが7日、自身のSNSを通じて今季限りで現役を引退することを発表した。



今回、公開した動画の中でアルバは、「キャリアに幕を下ろす時が来た。今季終了後、プロキャリアに終止符を打つ決断を下した」と語り、現役引退を正式に表明。続けて「サッカーは僕にすべてを与えてくれた。チームメイト、クラブ、コーチングスタッフに心から感謝している」とコメントした。





またアルバはこれまで在籍したすべてのクラブ名を挙げ、感謝の言葉を述べた。「すべての始まりアトレチコ・セントロ・ホスピタレンセ、成長するのに必要なものをくれたコルネジャ、プロとして成熟できたナスティック、そしてラ・リーガデビューの夢を実現させてくれたバレンシア。子供の頃からの夢だったバルセロナでは10年以上を過ごし、あらゆるタイトルを獲得できた。その全ては私の人生そのものだ。また代表チームでは、そのユニフォームを着る度に誇らしくなり、歴史の一部になれたことを誇りに思う」と語った。そして「僕を温かく迎え、旅の最後を特別に飾ってくれたインテル・マイアミにも感謝している」と続け、最後にはサポーターや家族への感謝の言葉で締めた。