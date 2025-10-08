■台風２２号（ハーロン）は非常に強い勢力に

非常に強い台風第２２号は、日本の南を

１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。

非常に強い台風第２２号は、８日１２時には

日本の南の

北緯３０度００分、東経１３７度２０分にあって、

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートルで

中心から半径９５キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心から半径３９０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の９日０時には八丈島の南西約１８０キロの北緯３１度５５分、東経１３８度３０分を中心とする半径６５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１５５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。２４時間後の９日１２時には八丈島の東約１５０キロの北緯３３度２０分、東経１４１度２５分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■”台風のたまご”は近く台風になる予想

熱帯低気圧が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。

８日９時の観測によると、熱帯低気圧が

フィリピンの東の

北緯１７度４０分、東経１３８度２５分にあって、

１時間におよそ３５キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートルとなっています。



熱帯低気圧の中心は、１２時間後の８日２１時には

日本の南の

北緯２０度４０分、東経１３８度０５分を中心とする

半径１００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートルが予想されます。

熱帯低気圧はその後台風となる見込みで、

その中心は、２４時間後の９日９時には

日本の南の

北緯２２度３０分、東経１３６度２０分を中心とする

半径１３０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風の中心は、４８時間後の１０日９時には

日本の南の

北緯２５度３０分、東経１３３度２５分を中心とする

半径２００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

７２時間後の１１日９時には

日本の南の

北緯２７度５０分、東経１３１度３５分を中心とする

半径２６０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。