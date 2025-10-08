ÅÄÃæÈþµ×¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½¡Ö¥â¥Æ¤Æ¥â¥Æ¤Æ¥â¥Æ¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤½÷»Ò¤Î¡Ä¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø
¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡Ê24¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö½ÅÂçÈ¯É½¡ØÅÄÃæÈþµ×¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¡Ùavexxstar music¡¡¶¦Æ±¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ØASTRHYME RECORDS¡Ù¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØASTRHYME¡ÙÂè°ìÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»ÏÆ°!¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ømote mote¡Ù11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖµÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ç¶Ã¤¤¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹...¡£ÁáÂ®Âç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ¨¤¤Êý¡¹¤Ð¤«¤ê¤È¤Îºî¶È¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡£Âè°ìÃÆ¥³¥é¥Ü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÂè°ìÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ømote mote¡Ù¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤Èþ¿Í¤ÏºÇ¶¯¤¸¤ã¤ó!¥â¥Æ¤Æ¥â¥Æ¤Æ¥â¥Æ¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤½÷»Ò¤Î¥â¥Æ¤ëÈë·í¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤ß¤Ê¤µ¤óÀ§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë...!!!!¡×¤È³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£