【なか卯】イタリア産黒トリュフを使った親子丼を発売、「黒トリュフ薫るきのこ親子丼」など3品

丼ぶりと京風うどん「なか卯」は10月15日午前11時、全国の443店舗で「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」(並盛税込690円)など計3種を発売する。

イタリア産黒トリュフを使った期間限定メニュー。ラインアップは3種類で、卵を合わせた「黒トリュフ薫る とろたまきのこ親子丼」(並盛税込780円)や、チーズをトッピングした「黒トリュフ薫る チーズきのこ親子丼」(並盛税込850円)も取りそろえる。いずれもテイクアウト可能。

なか卯「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」

〈イタリア産の刻み黒トリュフをトッピング〉

「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」は、“ふわとろ”の親子丼に、3種類のきのこ(えのき･しめじ･エリンギ)を合わせ、イタリア産の刻み黒トリュフをトッピングした商品。食欲をかき立てる黒トリュフの香りや、きのこと鶏肉の旨みを楽しめる。

「黒トリュフ薫る とろたまきのこ親子丼」ではなか卯こだわりの卵を加え、まろやかさをプラスした。「黒トリュフ薫る チーズきのこ親子丼」はチーズをトッピングしており、濃厚なコクも楽しめる。

「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」「黒トリュフ薫る とろたまきのこ親子丼」「黒トリュフ薫る チーズきのこ親子丼」

〈なか卯 販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

※一部店舗では価格が異なる。

〈1〉黒トリュフ薫る きのこ親子丼

･ごはん小盛 660円

･並盛 690円

･ごはん大盛 780円

〈2〉黒トリュフ薫る とろたまきのこ親子丼

･ごはん小盛 750円

･並盛 780円

･ごはん大盛 870円

〈3〉黒トリュフ薫る チーズきのこ親子丼

･ごはん小盛 820円

･並盛 850円

･ごはん大盛 940円

