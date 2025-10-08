もはや別人…父は元サッカー韓国代表、母は女優の18歳ゴルファー　芸能人顔負けの美貌でファン圧倒【PHOTO】

サッカー韓国代表と女優の間に生まれた18歳の美人プロゴルファーが、芸能人顔負けのビジュアルで人々を魅了している。

【写真】えっ、まだ10代？韓国女子ゴルファーの“芸能人顔負け”美貌

女優パク・ヨンスは10月5日にインスタグラムを更新。

「あなたもおしゃれしたら綺麗だよ。ゴルフウェアだけ着ていたけど、ワンピースを初めて着た日。化粧もして良いね。ヘアデザイナーが変わると本当に人が変わるんだね」とキャプションに綴り、娘でプロゴルファーのソン・ジアによる自撮り写真を公開した。

写真の中のソン・ジアは、白のフリルが特徴的なワンピースを着用。整った顔立ちが強調された濃い目のメイクで、ロングヘアを胸元まで垂らし大人びた雰囲気を醸している。何より、芸能人と名乗ってもそん色のないビジュアルで多くのファンを釘付けにさせた。

この投稿には、「可愛すぎませんか？」「元々綺麗だけど、さらに美しくなったね」「ど…どなたですか？」「ハンパない美貌…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝パク・ヨンスInstagram）ソン・ジア

ソン・ジアは2007年6月21日生まれの18歳。元サッカー韓国代表DFソン・ジョングクと女優パク・ヨンスの娘で、6歳だった2013年にバラエティ番組『パパ、どこ？』（原題）に出演して注目を集めた。

ソン・ジョングクとパク・ヨンスは2015年に離婚したが、ソン・ジアは以降も女優の母親顔負けのビジュアルで話題に。その美貌から、一時はK-POPガールズグループTWICEらが所属する芸能事務所JYPエンターテインメントのスカウトを受けたとも伝えられた。

ただ、ソン・ジアは芸能界ではなくプロゴルファーを志し、中学よりゴルフに専念。そして今年8月、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）正会員入会で正式にプロゴルファーに転向したことが、パク・ヨンスのインスタグラム投稿を通じて明らかになっていた。